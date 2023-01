Chư Pưh: Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 2 đối tượng: Cao Văn Thạnh (SN 1988, trú tại làng Tao Klăh, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) và Lộc Văn Thiệp (SN 1982, trú tại thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lộc Văn Thiệp (bên phải) và Cao Văn Thạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Vào lúc 18 giờ ngày 1-1, Công an huyện Chư Pưh phối hợp với Công an xã Ia Rong bắt quả tang Thạnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 gói tinh bột màu trắng (Thạnh khai là heroin).

Mở rộng khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ thêm 3 gói heroin.

Trước đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày, tại xã Ia Rong, tổ công tác của Công an huyện Chư Pưh đã bắt quả tang đối tượng Thiệp có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 1 gói tinh thể màu trắng (Thiệp khai nhận là heroin).