Cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền tỷ của bạn học và nhiều người khác

(GLO)- Lê Anh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bạn học gần 600 triệu đồng để đánh bạc. Ngoài hành vi này, Tuấn còn lợi dụng vị trí công tác để chiếm đoạt tiếp của người khác 500 triệu đồng.



Cụ thể, Tuấn và anh Trần Thế Tiến (SN 1989, ở xã Nam Hồng, huyện Mê Linh) là bạn học với nhau. Do tin tưởng bạn nên ngày 3-9-2020, anh Tiến gọi điện thoại nhờ Tuấn đến khu hành chính huyện Mê Linh để nhận giúp số tiền 569 triệu đồng từ anh Đặng Thái Hòa (ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh).

Đối tượng Lê Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Công an cung cấp)



Sau khi nhận tiền, Tuấn chuyển hết vào tài khoản của mình tại ngân hàng để nạp tiền đánh bạc trên mạng. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Hòa chuyển tiếp 10 triệu đồng vào tài khoản của Tuấn để trả cho anh Tiến nhưng Tuấn cũng đem đánh bạc nốt.



Chiều hôm sau, anh Tiến gặp Tuấn để lấy tiền thì Tuấn nói đã đánh bạc hết. Tuấn sau đó viết giấy xác nhận nợ và hẹn 1 tháng sau sẽ trả nhưng Tuấn chỉ trả được 60 triệu đồng.



Ngày 20-9-2020, anh Tiến làm đơn gửi Công an huyện Mê Linh trình báo sự việc. Ngày 16-7-2022, bố đẻ của Tuấn đã tự nguyện thay Tuấn bồi thường cho anh Tiến 150 triệu đồng.



Ngoài hành vi trên, Tuấn còn nói dối là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) chuẩn bị mở bán đấu giá 13 lô đất tại khu vực cửa Ao, thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh.



Do tin tưởng Tuấn là cán bộ địa chính xã Tam Đồng, huyện Mê Linh có thể làm được hồ sơ đấu giá trúng thầu 13 lô đất này với giá tối đa là 1,35 triệu đồng/m2 nên một số người ở huyện Mê Linh đã đưa cho Tuấn 500 triệu đồng để làm thủ tục mua hồ sơ đấu giá.



Ngày 30-10-2021, Tuấn cùng những người đưa tiền đến văn phòng công chứng làm văn bản thỏa thuận có nội dung đặt cọc tiền để đảm bảo cho việc trên.



Đến hạn nhưng Tuấn không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền như hứa hẹn nên các bị hại làm đơn tố giác hành vi của Tuấn.



Qua xác minh, từ năm 2012, UBND xã Tam Đồng có tờ trình gửi đến UBND huyện Mê Linh cho bán đấu giá 17 lô đất nhưng chỉ bán được 3 lô đất, còn lại 14 lô đất đến nay đã hết hiệu lực.



UBND xã Tam Đồng đang đề xuất theo hướng tiếp tục cho hoàn thiện hồ sơ để đấu giá tiếp nhưng thực tế chưa làm tờ trình gửi UBND huyện Mê Linh. Không những vậy, tuy Tuấn là cán bộ địa chính xã Tam Đồng nhưng không là thành viên Hội đồng đấu giá và không có nhiệm vụ trong việc bán đấu giá các khu đất.



Từ những hành vi trên, ngày 9-1, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Anh Tuấn 8 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù.







HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; cand.com.vn)