Bị đâm chết vì chạy xe nẹt pô

Sau khi đâm chết nam thanh niên chạy xe nẹt pô, Kiệt và Rin chạy lên tỉnh Bình Phước lẩn trốn nhưng bị Công an bắt giữ.





Ngày 3/1, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước bắt Lý Hào Kiệt (SN 2005) và Dương Rin (SN 2002, cùng ngụ TP Sóc Trăng) về hành vi giết người. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp Huỳnh Ninh (2002, ngụ TP Sóc Trăng) là đồng bọn của 2 đối tượng trên, liên quan đến vụ giết người ngày 29/12/2022 tại huyện Mỹ Xuyên.





Các đối tượng trong vụ án.





Trước đó, lúc 22h30 ngày 29/12/2022, Kiệt, Rin, Ninh cùng khoảng 10 người khác tụ tập ăn nhậu trước nhà 1225 đường 30/4, phường 3 (TP Sóc Trăng), giáp thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Lúc này, anh Nguyễn Văn Thử (SN 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) chạy xe ngang qua nẹt pô gây ồn.



Thấy vậy, Kiệt lấy dao và rủ những người trong nhóm đuổi theo anh Thử để “dạy cho bài học”. Rin lấy xe máy chở Kiệt, Ninh đến ngã tư đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo (thị trấn My Xuyên) thì đuổi kịp. Anh Thử dừng xe xin tha, nhưng 3 đối tượng vẫn dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ.



Sau khi gây án, Kiệt, Rin chạy lên tỉnh Bình Phước lẩn trốn, nhưng bị Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Bình Phước phối hợp bắt giữ. Riêng Ninh lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng bị bắt sau đó.

Theo V.Đức - T.Phong (cand)