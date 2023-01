Bắt khẩn cấp một bảo mẫu có dấu hiệu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi dẫn đến dập não  

Công an quận Bình Tân xác nhận với phóng viên Dân Việt đã bắt khẩn cấp một người bảo mẫu tên Võ Thị Mỹ L. (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành (TP.HCM).





Chiều 14/1, chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bé N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022 - con trai của chị) vẫn đang nguy kịch. Hiện bé đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật não.



Theo chị N.A, vợ chồng chị gửi con trai 6 tháng tuổi cho chị Võ Thị Mỹ L. (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành giữ với giá 3 triệu đồng/tháng.





Bé N.Đ.H.A vẫn đang nguy kịch sau ca phẫu thuật. Ảnh: NNCC



Trưa 10/1 (ngày gửi thứ 5), chị L. gửi tin nhắn cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa. Đến 14h cùng ngày, chị L. gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Cũng theo chị N.A, khi chạy từ chỗ làm về nhà chị L., chị phát hiện trên đỉnh đầu con có vết bầm tím. Tình trạng con lúc này tím tái, thở yếu nên chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để cấp cứu.



Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, qua thăm khám, cứu chữa, các bác sĩ xác định bé bị dập não và phải phẫu thuật gấp. Sau khi phẫu thuật, bé A. vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt.



Thấy sự việc bất thường và bé có dấu hiệu bị bạo hành, phía Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã trao đổi với gia đình chị N.A để phối hợp công an điều tra nguyên nhân.



Giải thích nguyên nhân vụ việc với gia đình chị N.A, chị L. thông tin, trong lúc nằm võng, cháu bé bị té xuống đất.



Chị L. nhận giữ trẻ tại căn hộ rộng khoảng 40 m2 đã gần 5 năm nay. Tại nơi giữ trẻ của chị L. không treo biển hiệu và nhận giữ trẻ cho các gia đình trong chung cư Lê Thành.



Tại thời điểm bé A. bị dập não, chị L. đang nhận giữ 6 bé (nhiều độ tuổi khác nhau), tất cả các bé đều cho ngủ trên võng.



Lãnh đạo Công an quận Bình Tân xác nhận với phóng viên Dân Việt, đơn vị đã bắt khẩn cấp chị L. và đã bàn giao cho Phòng tham mưu Công an TP.HCM.



"Mọi thông tin tiếp theo sẽ được Phòng Tham mưu Công an TP.HCM tiếp nhận xử lý", một lãnh đạo Công an Bình Tân nói với phóng viên Dân Việt.

