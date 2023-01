Bắt giữ giám đốc công ty lừa đảo hơn 15 tỉ đồng  

Lê Tấn Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Chấn Nam, lừa đảo chiếm đoạt 15,4 tỉ đồng của một tổ chức tín dụng tại TP Cần Thơ.





Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam Lê Tấn Nguyên (39 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Lê Tấn Nguyên.



Theo điều tra, thời gian qua, Nguyên đã sử dụng các pháp nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Chấn Nam (viết tắt là Công ty Chấn Nam) do Nguyên làm giám đốc; Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng Thái Sơn do Phan Trọng Phú làm giám đốc để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỉ đồng của một tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.



Để mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan việc Lê Tấn Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang (điện thoại: 0987.979.025) để được hướng dẫn theo quy định.

Theo C.Linh (NLĐO)