Bắt đối tượng liên quan vụ án giết người trốn ở Campuchia  

Phạm Trung Vinh khi bị bắt





Ngày 7-1, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây – Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng có liên quan đến vụ án giết người cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Cụ thể, vào lúc 14 giờ 30 ngày 6-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông tin trao đổi của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đối tượng Phạm Trung Vinh (30 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu, huyện Xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 11-10-2022 đã trốn khỏi địa phương và có Quyết định truy nã ngày 4-1 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Ngay lập tức Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây rà soát trên địa bàn đồng thời tiến hành trao đổi thông tin với Công an xuất nhập cảnh Hữu Nghị Sôm Rôm (Campuchia) và sau đó phát hiện Vinh đang lẫn trốn ở một nhà nghỉ thuộc ấp Chết, xã Sốm Rôm, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.



Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia, ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành đưa đối tượng Vinh về Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm việc. Sau đó, ngành chức năng tỉnh Long An đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Theo NGỌC PHÚC (SGGPO)