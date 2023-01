Bắt cán bộ chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của người dân nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một cán bộ bị bắt giữ.





Ngày 13-1, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố Nguyễn Quang Trường (SN 1994, trú tại xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Trường nguyên là cán bộ hợp đồng thuộc Văn phòng Đăng ký và Quản lý đất đai huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.





Nguyễn Quang Trường vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, vào tháng 10-2022, qua công tác nắm tình hình nghi vấn có cán bộ tại Văn phòng Đăng ký và Quản lý đất đai huyện Quỳ Hợp có biểu hiện "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", công an huyện đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh.



Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Trường về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", theo Điều 355, Bộ luật Hình sự. Khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của đối tượng Nguyễn Quang Trường, lực lượng công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 máy laptop, 3 thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Quang Trường và nhiều hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Theo cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2021 đến tháng 10-2022, lợi dụng công việc của mình, đối tượng Nguyễn Quang Trường đã nhận hồ sơ và tiền của khoảng 30 người dân tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp với hứa hẹn sẽ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ. Tuy nhiên, Trường đã dùng số tiền các nạn nhân chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân. Số tiền mà Nguyễn Quang Trường chiếm đoạt của người dân lên tới gần 1 tỉ đồng.



Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)