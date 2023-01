An Khê bắt đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Công an phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vừa chuyển hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê giải quyết theo thẩm quyền đối với Nguyễn Thành Trọng (SN 1996, trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thành Trọng. Ảnh: Công an phường An Phước

Trước đó, vào ngày 19-12-2022, Công an phường An Phước nhận được tin báo của ông L.M.H (trú tại tổ 2, phường An Phước) về việc bị kẻ gian lấy trộm số tiền 1,9 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an phường tiến hành điều tra, truy xét và xác định Nguyễn Thành Trọng là hung thủ gây án.

Tại cơ quan Công an đối tượng Trọng khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Được biết, đối tượng Trọng đã có 3 tiền án về trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

R'Ô HOK