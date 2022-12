Từ cuộc gọi video call, kẻ giết 2 người rồi bỏ trốn đã lộ diện sau 25 năm

Năm 1997, Mai Văn Thi trong quá trình nhậu đã sát hại 2 người rồi bỏ trốn. Mặc dù bỏ trốn đến huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang lấy vợ, thay tên đổi họ, năm sinh cũng như nhân thân bố mẹ đẻ để nhập hộ khẩu vào gia đình nhà vợ nhưng các trinh sát Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết, khiến hung thủ Thi phải lộ diện chân tướng của kẻ sát nhân sau 25 năm.





Ngày 6.12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đối tượng truy nã Mai Văn Thi (sinh năm 1956, quê ở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã được tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận ra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận và di lí về Bình Thuận, bàn giao cho Văn phòng cơ quan CSĐT thụ lý theo thẩm quyền.



Theo hồ sơ, năm 1997, Mai Văn Thi lúc đó 41 tuổi từ Thanh Hóa vào huyện Đức Linh, Bình Thuận làm thuê. Quá trình tổ chức nhậu trong một chòi rẫy ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh với một số người thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thi đã dùng dao tấn công khiến 2 người chết tại chỗ rồi bỏ trốn.





Mai Văn Thi khi được di lí về Bình Thuận. Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 1.6.1997, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Mai Văn Thi trên toàn quốc về tội “giết người”.



Từ hồ sơ và ảnh của đối tượng Thi đã “úa màu” theo năm tháng gửi đến Phòng 10, Cục cảnh sát hình sự, một tổ công tác do thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng Phòng 10 chỉ huy đã dựng lại nhân thân của đối tượng.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định Thi đã không có mặt ở Bình Thuận. Về quê của đối tượng ở xã Nga Thắng, chỉ có người vợ và con trai nhưng cũng không biết chồng đi đâu, làm gì, 25 năm nay không liên lạc.



Tiếp tục lần tìm các manh mối, tổ công tác nhận tin có người đàn ông nghi là Thi đang có mặt tại xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.



Tuy nhiên, khi xác minh thông tin với công an địa phương, người này có tên là Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1951), đã có vợ con ở đây. Tuy nhiên, có sự trùng hợp là người đàn ông này đến xã Kháng Nhật vào năm 1997, cùng thời điểm Thi bỏ trốn khỏi tỉnh Bình Thuận.



Ngày 26.11, tổ công tác của phòng 10 đến xã Kháng Nhật. Mặc dù các thông tin về nhân thân, lý lịch nghi phạm đã bị thay đổi nhưng bằng kinh nghiệm trinh sát dày dặn, người đàn ông tên Điệp đang làm ở trang trại lợn được mời về trụ sở công an xã. Tại đây, người đàn ông khắc khổ, già nua liên tục chối, quanh co về nhân thân.



Lập tức, thượng tá Nguyễn Hồng Quân hỏi: "Anh có muốn gặp một người không?", thấy sắc mặt người đàn ông ngỡ ngàng, thượng tá Quân liền lấy điện thoại gọi video call với người vợ đầu của nghi phạm đang ở tỉnh Thanh Hóa.



Lúc này, người phụ nữ nói: "Đây là anh Thi, chồng cũ của tôi", rồi người con trai cũng ra nói chuyện với bố. Cuộc gọi video call kết thúc, người đàn ông bật khóc và khai nhận tên thật là Mai Văn Thi.



Theo DUY TUẤN (LĐO)