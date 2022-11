(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1674/CSHS về việc tìm người bị hại trong vụ án Vũ Thị Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 48/QĐ-CSHS và Quyết định khởi tố bị can số 146/QĐ-CSHS ngày 14-11-2022 của Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai đối với Vũ Thị Nhung (sinh ngày 25-2-1984, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: thôn Chư Hậu 5, xã la Yok, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174-Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan CSĐT đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. Ngày 19-11-2022, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và thi hành Lệnh khám xét theo quy định của pháp luật đối với bị can Vũ Thị Nhung. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam-Công an tỉnh Gia Lai.

Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật; căn cứ các Điều 5, 141 và 142-Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người có liên quan và người bị hại trong vụ án thì liên hệ với Cơ quan CSĐT (phòng Cảnh sát hình sự)-Công an tỉnh Gia Lai (số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ: 267A đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) gặp điều tra viên Hồ Quang Dũng hoặc Vũ Quốc Cường (điện thoại: 0935.674.569) để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

L.H