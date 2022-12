Thu lợi bất chính hàng tỉ đồng trong vụ buôn 3,2 triệu cuốn SGK giả

Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất hàng triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi hàng tỉ đồng nên bị cơ quan công an phong tỏa, tạm giữ số tài sản khủng.



Các bị can liên quan đến đường dây sách giáo khoa giả. Ảnh: Bộ Công an





Trong cáo trạng mới ban hành, Viện KSND Tối cao tiếp tục truy tố ông Trần Hùng về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Duy Hải - lao động tự do, tội "Môi giới hối lộ" trong vụ 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.



Các bị can Lê Việt Phương - cựu Đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai cấp dưới Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát và Nguyễn Hữu Trung - nhân viên Công ty Phú Hưng Phát cùng bị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".



Liên quan đến vụ án, 20 bị can bị truy tố tội "Buôn bán hàng giả". 9 người còn lại bị truy tố tội "Sản xuất hàng giả".



So với cáo trạng trước đó, lần này, Viện KSND Tối cao đã truy tố thêm 2 bị can tội "Buôn bán hàng giả".



Theo cáo buộc, từ đầu năm tháng 6.2021, Thuận cùng đồng phạm đã tổ chức sản xuất gần 9,5 triệu quyển sách giáo khoa giả, tổng trị giá theo giá in trên bìa là hơn 260 tỉ đồng; tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển (tổng giá trị trên bìa là hơn 164 tỉ).



Do đó, số sách giả còn lại 3,2 triệu quyển được cơ quan chức năng xác định là tang vật của vụ án.



Với việc sản xuất, buôn bán hàng giả của Thuận và đồng phạm, cơ quan chức năng xác định và cáo buộc nhiều bị cáo thu lời bất chính với số tiền khủng chỉ trong vòng 6 tháng.



Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Hà giúp sức cho Thuận sản xuất hơn 1,1 triệu quyển sách giáo khoa giả của Nhà Xuất bản Giáo dục, với tổng trị giá theo giá in trên bìa là hơn 41 tỉ đồng, thu lợi bất chính 7 tỉ đồng.



Bị can Đỗ Đức Tiến giúp sức cho Thuận sản xuất hơn 2 triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi bất chính 3,1 tỉ đồng.



Bị can Lục Văn Quán giúp sức cho Thuận sản xuất hơn hơn 2,1 triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi bất chính 3,62 tỉ đồng.



Bị can Nguyễn Quốc Toản giúp sức cho Thuận sản xuất hơn 2,5 triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi bất chính 2,35 tỉ đồng.



Bị can Đinh Văn Thăng giúp sức cho Thuận sản xuất hơn 1,3 triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi bất chính 1,43 tỉ đồng.



Nguyễn Văn Thắng giúp sức cho Thuận sản xuất hơn 1,9 triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi bất chính 1,6 tỉ đồng... Các bị can khác giúp sức cho Thuận sản xuất sách giáo khoa giả, thu lợi hàng trăm triệu đồng.



Việc Thuận và đồng phạm sản xuất hàng triệu quyển sách giáo khoa giả là do trước đó, nhóm cán bộ Quản lý thị trường, trong đó có bị can Trần Hùng đã không chuyển hồ sơ vụ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa giả cho cơ quan điều tra thụ lý.



"Hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ bị xử lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường", Viện Kiểm sát kết luận.



Các bị can đã vì động cơ vụ lợi và mục đích cá nhân, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Trong đó, bị can Hùng đã nhận hối lộ 300 triệu đồng; bị can Phương nhận hàng trăm triệu đồng từ Thuận.



Do đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa của bị can Thuận hơn 25 tỉ đồng trong 7 tài khoản ngân hàng, cùng với việc hạn chế chuyển nhượng tài sản, giao dịch tài khoản ngân hàng của các bị can.





Theo Việt Dũng (LĐO)