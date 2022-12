Thông báo tìm nạn nhân của nữ giám đốc bị cáo buộc chiếm đoạt 10 tỉ đồng

Dù công ty không có mỏ khai thác khoáng sản, Nguyễn Thị Thản vẫn đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng rồi chiếm đoạt.





Ngày 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thản (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Minh 68, địa chỉ thôn Minh Tâm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thản. Ảnh: Công an cung cấp





Theo tài liệu của cơ quan công an, trong 2 năm 2021 và 2022, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quang Minh 68, Thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quặng sắt. Thực tế, công ty của Thản không có mỏ khai thác khoáng sản, nhưng đối tượng vẫn đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng vào tài khoản công ty. Sau nhận được tiền, Thản đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên 10 tỉ đồng.



Hiện, vụ việc đang được điều tra, mở rộng. Cơ quan công an đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là nạn nhân của Nguyễn Thị Thản liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang để được giải quyết theo quy định.

Theo Như Quỳnh (NLĐO)