Thanh Hóa: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô 130 tỉ đồng  

7 nghi phạm đều ngụ tại TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã thiết lập đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 qua mạng internet với số tiền giao dịch hơn 130 tỉ đồng.





Ngày 5.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 7 nghi phạm tổ chức đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022.





7 nghi phạm bị bắt giữ trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh Công An Thanh Hóa



Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Trọng Tùng (34 tuổi), Nguyễn Văn Dậu (28 tuổi), Nguyễn Trường Thành (39 tuổi, đều ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa), Lê Bảo Liêm (chưa rõ năm sinh), Lê Quốc Tùng (24 tuổi, đều ngụ P.Đông Hải, TP.Thanh Hóa), và Lê Văn Phúc (29 tuổi, ngụ P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa).



Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây cá độ bóng đá trên do Nguyễn Trọng Tùng cầm đầu. Tùng đã câu kết với 6 nghi phạm còn lại thiết lập đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.



Đường dây cá độ bóng đá này chủ yếu tổ chức cho “con bạc” cá độ trong mùa World Cup 2022. Lực lượng công an đã điều tra và bước đầu xác định số tiền giao dịch cá độ bóng đá qua đường dây này là hơn 130 tỉ đồng.



Để ngăn chặn tình trạng cá độ bóng đá World Cup 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến cá độ bóng đá, như tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật tài sản…



Sở TT-TT Thanh Hóa phối hợp với cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn các website cờ bạc, cá độ bóng đá.



Đối với chính quyền cấp huyện, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá.

Theo Minh Hải (TNO)