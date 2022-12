(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty cổ phần Thực phẩm Bảo Long.

Theo đó, ngày 9-12-2022 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh Gia Lai ký ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty cổ phần Thực phẩm Bảo Long do ông Thiều Tăng Tới-Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật; địa chỉ: Làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Công ty cổ phần Thực phẩm Bảo Long đã có hành vi vi phạm: Đưa công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành đề xuất hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian tạm đình chỉ hoạt động từ 15 giờ 30 phút, ngày 7-12-2022 đến 15 giờ 30 phút, ngày 6-1-2023.

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Công ty cổ phần Thực phẩm Bảo Long cũng được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai gửi đến UBND huyện Chư Sê, UBND xã Ia Glai để biết và phối hợp thực hiện.