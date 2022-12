Tạm đình chỉ hoạt động đối với Cơ sở chế biến gỗ cao su thuộc Công ty TNHH Hoàng Hưng Gia Lai

Trước đó, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chế biến gỗ cao su thuộc Công ty TNHH Hoàng Hưng Gia Lai đã có hành vi vi phạm: Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 13 6/2020 /NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai đang đề xuất hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian tạm đình chỉ hoạt động từ 10 giờ 30 phút, ngày 8-12-2022 đến 10 giờ 30 phút, ngày 6-1-2023.