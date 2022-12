Sớm kết luận điều tra sai phạm ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long  

Bộ Công an cho biết, đối với bị can Nguyễn Thanh Long - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Chu Ngọc Anh - Nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội, C03 vẫn đang tiếp tục điều tra để sớm đưa ra kết luận.



Liên quan đến Việt Á, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị khởi tố

Bộ Công an nói gì về thông tin cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tự tử?

Thủ đoạn trục lợi trong đại án Việt Á

Giám đốc CDC Hải Dương - Phạm Duy Tuyến (bên phải ảnh) và Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á. Ảnh: Bộ Công an



Chiều 19.12, đại diện Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ sai phạm liên quan đến công ty Việt Á, bán kit test cho các địa phương.



Theo đó, Đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục trưởng C03 cho biết, đến nay, liên quan đến vụ Việt Á, kết quả điều tra đã khởi tố 29 vụ án, 102 bị can.



Trong đó C03 đã khởi tố được 29 bị can. Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại là cơ quan điều tra các địa phương thực hiện các thủ tục tố tụng.



Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và thu thập bổ sung tài liệu.



Hiện nay có 1 số nhiệm vụ liên quan đến vụ Việt Á đang được mở rộng điều tra. Đối với bị can Nguyễn Thanh Long - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và Chu Ngọc Anh - Nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội, C03 vẫn đang tiếp tục điều tra để sớm đưa ra kết luận.





Đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục trưởng C03. Ảnh: Việt Dũng



Một năm qua, kể từ khi sai phạm tại Công ty Việt Á bị phanh phui, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 100 người. Trong số này có 3 nguyên Ủy viên Trung ương là nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; nguyên Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh; cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.



Gần đây nhất, tại Văn phòng Chính phủ, C03 cũng bắt ông Nguyễn Văn Trịnh - Trợ lý Phó Thủ tướng, vì đã lợi dụng vị trí công tác "có thể bổ sung các đơn vị có trách nhiệm tại Bộ Y tế cho Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit thử nghiệm COVID-19 trái pháp luật".



Hơn nữa, hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố, tạm giam. Khi mở rộng điều tra, ngoài vụ án do Bộ Công an đang thụ lý; các tỉnh thành cũng đã khởi tố 24 vụ án theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt 2 sĩ quan.



Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương hỗ trợ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vụ án được coi là điển hình về "tham nhũng có hệ thống" do tính quy mô, xảy ra từ cơ quan, ngành trung gian hỗ trợ cho các địa phương.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, mục đích thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng cao giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng, Việt Á chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỉ đồng.



https://laodong.vn/phap-luat/som-ket-luan-dieu-tra-sai-pham-ong-chu-ngoc-anh-nguyen-thanh-long-1128993.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)