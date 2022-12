Pleiku phát động chấp hành trật tự an toàn giao thông trong doanh nghiệp, HTX sản xuất, kinh doanh vận tải

(GLO)- Sáng 19-12, Công an TP. Pleiku phát động và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với hơn 50 doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.





Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an thành phố đã đánh giá tình hình, kết quả phối hợp bảo đảm TTATGT trên địa bàn thời gian qua, nhất là việc chấp hành Luật giao thông của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, tuy nhiên, qua công tác tuần tra kiểm soát vẫn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự giao thông như: chạy quá tốc độ, vi phạm tín hiệu đèn giao thông; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; dừng đỗ, vòng và đón trả khách, chở vật liệu để rơi vãi trên đường; lái xe vi phạm nồng độ cồn...

Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: Bá Bính



Tại lễ phát động, Công an thành phố đề nghị các doanh nghiệp vận tải, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng phương tiện để vận chuyển hoàng hóa ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông, tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Chỉ đưa vào sử dụng các phương tiện đã được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giao xe cho lái xe đủ điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Giao thông đường bộ; Đưa vào hoạt động những xe ô tô đã được đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, đảm bảo các xe đều phải được gắn thiết bị giám sát hành trình, chạy đúng tuyến đường, hành trình vận tải quy định…



Lễ phát động nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp toàn diện trong công tác bảo đảm TTATGT giữa Công an TP. Pleiku và các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh vận tải, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, an toàn.



BÁ BÍNH