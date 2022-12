Phú Yên: Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm lái ô tô đi trộm bò liên tỉnh

Công an H.Sơn Hòa (Phú Yên) đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm dùng ô tô đến H.Sơn Hòa để trộm bò.

Ngày 4-12, thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng công an H.Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Vinh (36 tuổi, ở thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, H.Vân Canh, Bình Định) và Lương Văn Kết (26 tuổi, ở thôn Ea Ksô A, xã Ea Nam, H.Ea H'leo, Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh Vinh. Ảnh: CÔNG AN HUYỆN SƠN HÒA

Theo thượng tá Sử, sau 10 ngày tập trung lực lượng xác minh, theo dấu vết, đến tối 2.12, Công an H.Sơn Hòa đã bố trí lực lượng bắt giữ Nguyễn Thanh Vinh và Lương Văn Kết tại xã Sơn Định. Sau đó, Công an H.Sơn Hòa đưa 2 người này về trụ sở công an huyện để làm rõ.

Lương Văn Kết. Ảnh: CÔNG AN HUYỆN SƠN HÒA

Qua đấu tranh khai thác, 2 người này khai nhận trong tháng 11.2022 đã thực hiện 3 vụ trộm với số lượng 10 con bò trên địa bàn H.Sơn Hòa. Ngoài ra, 2 người này còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm gồm 4 con bò trên địa bàn H.Sông Hinh (Phú Yên) và gây ra 5 vụ trộm với số lượng 40 con bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tất cả số bò trộm cắp, 2 nghi phạm đem tiêu thụ tại tỉnh Bình Định.

Kẻ trộm sử dụng ô tô để đi trộm bò. Ảnh: CÔNG AN HUYỆN SƠN HÒA

Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa đã đấu tranh thu hồi tang vật gồm 2 xe ô tô, một xe 7 chỗ BS 77A - 259.43 và một xe tải BS 77H - 030.88, 6 con bò và 33 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 nghi phạm. Lệnh bắt đã được Viện KSND H.Sơn Hòa phê chuẩn.

Hiện vụ trộm bò đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi tang vật và xử lý theo quy định pháp luật.