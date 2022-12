Nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM bị tuyên phạt bảy năm tù

Trong bảy đồng phạm là cấp dưới của bị cáo Nguyễn Minh Khải (nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) có ba bị cáo lĩnh mức án 12 tháng 7 ngày tù; bốn bị cáo lĩnh mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.



Chứng cứ buộc tội cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM là gì ?

Một gói thầu y tế, 9.182 bệnh nhân thành bị hại

Bị cáo Nguyễn Minh Khải tại phiên xét xử ngày 30/11/2022. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)





Chiều 1/12, sau 4 ngày xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt cáo Nguyễn Minh Khải (50 tuổi, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh) bảy năm tù.



Bảy đồng phạm là cấp dưới của bị cáo Khải có ba bị cáo lĩnh mức án 12 tháng 7 ngày tù (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do tại tòa); bốn bị cáo lĩnh mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.



Hội đồng xét xử nhận định, hành vi vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu của các bị cáo như cáo trạng truy tố là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Khải có vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo khác làm sai quy định khi đấu thầu.



Cụ thể, để tổ chức thực hiện gói thầu "Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018," ngày 19/1/2018, Nguyễn Minh Khải chủ trì họp và ký Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu này gồm 32 phần thầu, có tổng số vốn đầu tư hơn 184 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn từ thu viện phí, quỹ bảo hiểm y tế, dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.



Với mục đích can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu trên, khi phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 34/QĐ-BVM ngày 31/01/2018, bị cáo Khải đã chỉ đạo bổ sung tiêu chí chấm kỹ thuật "Ý kiến đánh giá của Hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu," để sau đó sử dụng Hội đồng đánh giá hàng mẫu loại bỏ nhà thầu theo ý muốn của Khải.



Sau khi mở thầu, các nhà thầu Codupha, Tâm Hợp, Hào Tín tham gia dự thầu đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật tại phần thầu số 19, 24, 28, 29. Với mục đích loại nhà thầu Codupha, cho nhà thầu Tâm Hợp và Hào Tín trúng thầu, Nguyễn Minh Khải ký Quyết định 101/QĐ-BVM, ngày 12/3/2018 thành lập Hội đồng đánh giá hàng mẫu về chuyên môn và kỹ thuật, gồm 13 thành viên.



Thực hiện chỉ đạo của Khải, các bị cáo đã can thiệp bất hợp phápvào hoạt động đấu thầu bằng cách, các thành viên trong Hội đồng đánh giá hàng mẫu sử dụng các tiêu chí đánh giá do Hội đồng xây dựng theo ý chí chủ quan, không có trong hồ sơ mời thầu như: "Mẫu mới chưa sử dụng tại bệnh viện, tại sao không sử dụng tại nước sản xuất, khó qua vết mổ 1,8mm, hai mặt lồi dễ trầy IOL" để loại mặt hàng thủy tinh thể của nhà thầu Codupha và đánh giá “Đạt” đối với mặt hàng của nhà thầu Tâm Hợp tại phần thầu số 19, 24, 29 và nhà thầu Hào Tín tại phần thầu số 28.



Sau đó, bị cáo Nguyễn Minh Khải ký các hợp đồng mua thủy tinh thể với Công ty Tâm Hợp, Công ty Hào Tín và thanh toán tiền theo các hợp đồng đã ký, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế và người bệnh số tiền hơn 14,2 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chênh lệch tăng hơn 5,2 tỷ đồng, người bệnh đã thanh toán chênh lệch tăng gần 9 tỷ đồng.



Sau khi xem xét vai trò tham gia, mức độ, hậu quả, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng của từng bị cáo để phân hóa trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên. Trong đó, Hội đồng xét xử nhận định, quá trình xét xử tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Khải đã thay đổi nhận thức và thừa nhận hành vi, ăn năn hối cải, vận động gia đình khắc phục một phần hậu quả nên tuyên phạt mức án dưới khung hình phạt.

Theo Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)