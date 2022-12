Mua con hổ về "xẻ thịt" nấu cao, 5 người chia nhau 69 tháng tù

Câu kết mua bán, vận chuyển một con hổ trưởng thành về "xẻ thịt" nấu cao, 5 người ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã bị pháp luật nghiêm trị.





Ngày 30-12, tin từ TAND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết Hội đồng xét xử TAND huyện này vừa tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã về nấu cao tổng cộng 69 tháng tù, trong đó có bị cáo được hưởng án treo.



Các bị cáo liên quan tới vụ án tại tòa. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Đây là vụ án đã được TAND huyện Thường Xuân đưa ra xét xử sơ thẩm công khai trong 2 ngày, 28 và 29-12.



Theo cáo trạng, cuối tháng 3-2022, Đỗ Văn Lấn (SN 1974) và vợ Nguyễn Thị Oanh (SN 1977; ngụ thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tìm mua 1 cá thể hổ để nấu cao bán kiếm lời.



Do biết Nguyễn Văn Tuấn (SN 1966; ngụ phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) có nhiều mối quan hệ với các đối tượng chuyên buôn bán động vật hoang dã nên Lấn và Oanh đã móc nối nhờ dẫn mối.



Ngày 1-4-2022, Tuấn dẫn vợ chồng Lấn đến nhà Hoàng Văn Hiến (SN 1974; ngụ thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mua một cá thể hổ đã chết được cấp đông nặng 62,9 kg với giá 145 triệu đồng. Sau đó, những người này đã thuê Nguyễn Văn Liệu (SN 1967; ngụ thị trấn Cầu Giát) vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An ra Thanh Hóa với giá 10 triệu đồng.





Tang vật liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Sau khi mua được hổ, vợ chồng Lấn, Oanh đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh, quay video cá thể hổ để giới thiệu quảng cáo tới khách hàng. Đến ngày 10-4-2022, khi vợ chồng này đang chuẩn bị nấu cao con hổ thì bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.



Với hành vi trên, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử TAND huyện Thường Xuân đã tuyên phạt Đỗ Văn Lấn 15 tháng tù; Nguyễn Thị Oanh 14 tháng tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 28 tháng); Hoàng Văn Hiến 14 tháng tù; Nguyễn Văn Liệu 12 tháng tù; Nguyễn Văn Tuấn 14 tháng tù (tuy nhiên, bị cáo này đang nợ án nên tổng hình phạt cộng lại là 50 tháng tù).

Theo Tuấn Minh (NLĐO)