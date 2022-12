Làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở huyện Đak Đoa

(GLO)- Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với Công an TP. Pleiku để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Lê Đăng Long (SN 1993, trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai).

Theo thông tin vụ việc, vào đầu tháng 12-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa liên tiếp nhận được tin báo của chị D.T. T.V. và chị Đ.T. T.N. (cùng trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã phân công lực lượng tiến hành xác minh để làm rõ đối tượng. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh camera an ninh của các hộ dân ghi lại, Công an huyện nhận định đối tượng trên là người từ nơi khác đến địa bàn huyện gây án. Từ nhận định đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã mở rộng phạm vi điều tra và xác định được Long chính là đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp trên.

Đối tượng trộm cắp tài sản Lê Đăng Long tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa cung cấp

Trong khi Công an huyện Đak Đoa đang tích cực phối hợp với Công an các địa phương để bắt giữ đối tượng thì ngày 18-12-2022, Lê Đăng Long bị Công an TP. Pleiku bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Pleiku.

Tại đây, qua công tác phối hợp điều tra của Công an huyện Đak Đoa và Công an TP. Pleiku, ban đầu Lê Đăng Long quanh co chối tội, tuy nhiên với những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quá trình điều tra mở rộng, Long còn khai nhận, ngoài 2 vụ trộm cắp trên, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện thêm 2 vụ trộm điện thoại khác trên địa bàn huyện Đak Đoa. Tất cả số điện thoại trộm được Long đem về bán tại TP. Pleiku để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Clip trích từ camera

LÊ ANH