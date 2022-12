Khởi tố Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng  

Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc “thao túng thị trường chứng khoán”.





Tối 12.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Chứng khoán Trí Việt), để làm rõ tội “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.



Công an khám xét trụ sở Công ty Trí Việt vào tối 20.4. Ảnh: Trần Cường



Chiều 12.12, Chứng khoán Trí Việt cũng công bố "thông tin bất thường" về việc ông Tùng bị khởi tố, gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị liên quan.



Theo nguồn tin nêu trên, việc C03 Bộ Công an khởi tố ông Tùng là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.



Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, C03 đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “thao túng thị trường chứng khoán” theo điều 211 bộ luật Hình sự 2015.



Cùng tội danh, C03 cũng đề nghị truy tố ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Chứng khoán Trí Việt và bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.



Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding, giai đoạn 2020 - 2021, doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Ông Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo thâu tóm nhiều doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp. Sau đó, bị can Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỉ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỉ đồng.



Cơ quan điều tra xác định, bị can Nhân đã câu kết với ông Đỗ Đức Nam dùng nhiều thủ đoạn để đẩy giá 2 mã cổ phiếu BII và TGG cao lên hàng chục lần, thu lợi bất chính gần 154 tỉ đồng.

Theo Trần Cường (TNO)