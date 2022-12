Khởi tố 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

(GLO)- Ngày 21-12, Công an huyện Ia Grai khởi tố 3 đối tượng Cáp Văn Nở (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi, cùng trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai), Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.





Hai đối tượng Cáp Văn Nở (trái) và Nguyễn Hoàng Vũ. Ảnh: Thoại Nhân

Khoảng tháng 11-2022, Liên thuê Cáp Văn Nở đòi số tiền 170 triệu đồng của anh V.V.T. (38 tuổi, trú tại huyện Ia Grai) liên quan đến việc mua bán đất đai giữa Liên và anh T. trước đó. Cáp Văn Nở đã nhiều lần gọi điện đe dọa anh V.V.T., đồng thời cắt ghép, đăng tải video, hình ảnh của anh T nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm nạn nhân. Vì lo sợ bị ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, anh T. đã đưa cho Cáp Văn Nở tổng số tiền 54 triệu đồng.



Ngày 13-12-2022, Công an huyện Ia Grai đã bắt giữ Cáp Văn Nở để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Nở khai vào khoảng tháng 6-2022, Nở còn được thuê đòi nợ số tiền 50 triệu đồng của gia đình anh N.V.L. (46 tuổi, trú tại huyện Ia Grai). Trong vụ này, Nở rủ Nguyễn Hoàng Vũ cùng một số đối tượng mang theo hung khí (dao phóng lợn, dao rựa) đến đòi tiền anh N.V.L. Ngoài ra, Nở còn gọi điện đe dọa tính mạng gia đình anh L., buộc anh L. phải đưa cho Nở tổng số tiền 34 triệu đồng. Ngày 14-12, Công an huyện tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ Nở, Vũ để tiếp tục điều tra, riêng Liên đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.



Được biết, Cáp Văn Nở là đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù từ tháng 5-2021. Ai là người bị hại của các đối tượng trên, đề nghị đến cơ quan Công an huyện Ia Grai để cung cấp các tài liệu liên quan.



THOẠI NHÂN