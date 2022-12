Ia Pa tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 22-12, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Võ Thành Thừa (SN 1991, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) và Rô Ái (SN 2001, trú tại xã Ia Tul, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Võ Thành Thừa (bìa trái) và Rô Ái. Ảnh: Công an huyện Ia Pa cung cấp

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9-12-2022, Công an huyện Ia Pa phối hợp Công an xã Ia Broăi (huyện Ia Pa) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã thì phát hiện, bắt quả tang Thừa cùng với Ái và một đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại đường vắng. Tang vật thu giữ là 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Thừa từng có tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

R’Ô HOK