Ia Grai gặp khó trong xử lý xe quá khổ, quá tải

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý của lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) gặp nhiều khó khăn bởi cánh lái xe thường xuyên cử người theo dõi, sau đó thay đổi thời gian lưu thông trên đường hoặc tìm cách đi đường tránh né chốt kiểm tra tải trọng.





Mới đây, tài xế Vũ Viết Chiều (trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã bị lực lượng CSGT Công an huyện Ia Grai xử lý về hành vi chở hàng quá tải trọng. Theo tài xế Chiều, cách đây chưa lâu, anh cũng bị xử phạt về cùng hành vi và bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng. Vừa lấy lại bằng lái được ít hôm, anh được chủ giao chạy xe chở gỗ cao su từ ngã ba Cây Cầy (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) về TP. Pleiku. Khi xe của anh đến gần thị trấn Ia Kha thì bị tổ CSGT Công an huyện Ia Grai phát hiện, xử lý. “Vì chở gỗ cao su ở tận trong rẫy của dân nên không thể xác định được tải trọng. Giá dầu lên cao quá nên tôi cố chất nhiều hơn tí để kiếm thêm tiền chi phí”-anh Chiều phân trần.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Grai cân tải trọng xe có dấu hiệu quá tải. Ảnh: Minh Phương



Việc xử lý những phương tiện quá khổ, quá tải đang là vấn đề khó khăn với lực lượng CSGT Công an huyện Ia Grai. Bởi khi một xe bị yêu cầu dừng xử lý thì lập tức các xe khác đã được thông báo, đồng loạt “án binh bất động” để né tránh sự kiểm soát của lực lượng CSGT. Tinh vi hơn, các chủ xe còn cử người theo dõi các chốt lưu động, khi thấy tình hình yên ắng thì điện báo nhau và rầm rộ lưu thông vào ban đêm. Hầu hết tài xế đều biết phương tiện của mình chở quá khổ, quá tải nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Nhiều trường hợp tài xế khi bị kiểm tra có hiện tượng gây khó khăn, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, viện đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.



Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Ê Ban Chí-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho hay: Khi lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ cân tải trọng các xe có dấu hiệu chở quá tải thì các tài xế tìm mọi cách thông tin cho nhau. Họ nhắn tin qua mạng Zalo hoặc ra tín hiệu riêng khi đi trên đường nhằm cảnh báo cho nhau biết là lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.



Mặc dù lực lượng chức năng huyện đã vào cuộc quyết liệt song vẫn chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện Ia Grai đã phát hiện, xử lý gần 40 phương tiện chở quá khổ, quá tải. Song, đến nay, chỉ có 9 lái xe và chủ xe đến nộp phạt với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai nêu giải pháp: “Trước thủ đoạn trốn tránh của các tài xế, chúng tôi thống nhất lên phương án cho anh em cải trang tuần tra trước và khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý ngay. Tổ mặc sắc phục, tổ thực hiện nhiệm vụ sẽ hỗ trợ ngay sau đó. Chỉ có phương án cải trang mới có thể phát hiện vi phạm, chứ giờ chúng tôi đứng theo tổ, theo kíp thì gần như là cánh tài xế sẽ né tránh và có phương án đối phó ngay”.



Cùng với đó, lãnh đạo Công an huyện Ia Grai cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm phương tiện chở quá khổ, quá tải, đặc biệt là trên tỉnh lộ 664. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cố tình “né chốt”. Ngoài việc cải trang mật phục, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ ghi hình, ghi biển số và chuyển lại cho các tổ khác để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải trong thời gian tới.



MINH PHƯƠNG