Giả vờ đánh rơi điện thoại để giết người, cướp của  

Đến đoạn đường vắng, Thê giả vờ làm rơi điện thoại và kêu xe ôm dừng lại, sau đó dùng dao thủ sẵn tấn công nạn nhân, cướp xe...



Bị cáo tại toà. Ảnh: Phạm Hơn



Ngày 15-12, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ thôn Trạng Xô, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội "giết người, cướp tài sản".



Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thê 18 năm tù giam về tội "giết người", 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp 2 tội danh là 22 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường chi phí cho ông X. với số tiền hơn 130 triệu đồng theo quy định.



Theo cáo trạng, Thê là đối tượng nghiện ma túy và làm thuê cho một công ty điện gió tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và được phân công vận chuyển vật tư bằng đường thủy vào thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để thi công công trình.



Do bị say sóng nên Thê bắt xe khách về Trà Vinh và ngủ qua đêm tại khu vực Bến phà Kênh Tắt thuộc ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.



Đến khoảng 11 giờ ngày 12-7-2022, Thê nằm võng uống nước tại một quán nước và nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy nên ra sau quán nước lấy trộm con dao giấu trong người.



Đến khoảng 17 giờ 30 phút, Thê cất giấu con dao trong người và đi bộ ra khu vực bến xe khách thị xã Duyên Hải tìm người để cướp tài sản. Lúc này, Thê thấy ông Trần Vĩnh X. (61 tuổi, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) hành nghề chạy xe ôm đang đậu xe chờ khách nên Thê kêu ông X. chở về công ty thuộc ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải với giá thỏa thuận là 100.000 đồng.



Đến đoạn đường vắng, Thê giả vờ làm rơi điện thoại và kêu ông X. dừng xe lại để nhặt điện thoại. Sau khi ông X. dừng xe lại thì Thê lấy con dao đã chuẩn bị sẵn và kêu ông X. đưa tiền, khi ông X. hô cướp thì Thê cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã xuống mặt đường bất tỉnh.



Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Thê đã lục soát trong túi quần và lấy hơn 800.000 đồng cùng xe máy rời khỏi hiện trường.



Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, có người phát hiện ông X. nằm bất tỉnh nên đã trình báo với chính quyền địa phương và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



Giám định pháp y về thương tích, cơ quan chức năng kết luận tỷ lệ thương tật của ông X. là 84% và kết luận định giá tài sản giá trị chiếc xe là 17 triệu đồng.



Sau khi gây án, Thê điều khiển xe vừa cướp được đến một tiệm cầm đồ ở khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải cầm với giá 5 triệu đồng và bắt taxi đến tỉnh Vĩnh Long mua ma túy sử dụng, sau đó bỏ trốn nhiều nơi.



Đến ngày 18-7, Thê đến Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Theo PHAN HUY (SGGPO)