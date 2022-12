Gia Lai kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tai nạn giao thông được kéo giảm về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.





Thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15-11-2022, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT. Mục tiêu đề ra là không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép; bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của người dân trong dịp nghỉ lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân 2023 được thuận lợi, an toàn.

Công an tỉnh ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT và an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Lê Anh



Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) thông tin: Sau khi có kế hoạch triển khai đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo toàn lực lượng rà soát, xác định những vấn đề nổi cộm về tình hình TTATGT trên từng tuyến, địa bàn cụ thể để từ đó bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín và phối hợp với lực lượng chức năng của các đơn vị, địa phương nhằm tăng ca, tăng lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường vào thời gian cao điểm. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm về tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đi sai làn đường; kiên quyết ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng... Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác và chính quyền địa phương tổ chức gọi hỏi, giáo dục và cho ký cam kết đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm TTATGT.



Trong hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã bố trí 1.560 ca tuần tra với 9.482 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; lập biên bản 7.389 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (tăng 922 trường hợp so với thời gian liền kề), xử phạt với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, tước 497 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 23 ô tô, 987 xe mô tô và hơn 5.000 giấy tờ các loại. Trong đó, xử phạt 108 trường hợp chở quá khổ, quá tải với số tiền hơn 520 triệu đồng; xử phạt 525 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 2 tỷ đồng; xử phạt 581 trường hợp vi phạm tốc độ với số tiền hơn 337 triệu đồng.



Cũng trong hơn 1 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại cơ sở với hàng ngàn lượt người tham gia; phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức gọi hỏi, giáo dục và cho ký cam kết đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm TTATGT; tổ chức các buổi phát động và ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đang nỗ lực tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông “đúng, đủ, sống, sạch” nhằm thu hồi đăng ký, biển số đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe bị phá hủy, không sử dụng được; bổ sung hoàn thiện dữ liệu về chủ xe; cập nhật tình trạng xe mất cắp vào hệ thống đăng ký xe. Cơ sở dữ liệu sau khi hoàn thiện sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác đảm bảo TTATGT, đấu tranh phòng-chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.



Nhờ chủ động triển khai các mặt công tác nên tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tháng 12 (tính từ ngày 15-11 đến 14-12) đã được kéo giảm. Theo đó, trong khoảng thời gian trên, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương (giảm 12 vụ, giảm 17 người bị thương và tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm 2021). Đặc biệt, trong tháng 12, toàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào.



LÊ ANH