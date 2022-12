Đồng phạm của Nguyễn Thái Luyện: Xin lại tiền... trả cho mẹ

Bổ nhiệm người đứng đầu bộ phận pháp lý vì thấy... thật thà Khai trước toà, Nguyễn Thái Luyện nói dù không biết trình độ chuyên môn của Trang Chí Linh nhưng vẫn bổ nhiệm người này đứng đầu bộ phận phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba. Tuy nhiên, Luyện nói rằng trên thực tế đây chỉ là "vỏ ngoài". "Khi bổ nhiệm Trang Chí Linh với vai trò phó tổng, vì Linh thật thà nên tôi tin tưởng. Còn vấn đề pháp lý do tôi hoạch định" - Luyện khai. Luật sư hỏi: "Vậy phòng pháp chế do một người không am hiểu pháp luật điều hành thì liệu hoạch định các chiến lược của công ty có đúng pháp luật không?". Luyện đáp: "Tôi bảo đảm là đúng vì tôi là người trực tiếp làm. Tôi giải thích thêm là khi làm các dự án liên quan tới luật thì Trang Chí Linh làm theo yêu cầu của tôi - hỏi ý kiến của các văn phòng luật sư có hợp tác với công ty. Sau khi tham vấn ý kiến này, Linh sẽ tổng hợp lại cho tôi. Tôi là người quyết định, Linh không hề có tư vấn gì".