Đi hỏi vợ, "trai đẹp" cuỗm luôn bọc tiền nhà cô gái

Không chỉ trộm cắp cọc tiền của người khác khi đang đi hỏi vợ, mà đến lúc ngồi nhậu cùng bạn bè, gã thanh niên tiếp tục giở chiêu trộm cắp xe máy và cọc tiền bên dưới cốp xe của bạn nhậu để tiêu xài, nên kết cục đối tượng này đã bị khởi tố, bắt tạm giam, chờ ngày hầu tòa.





Ngày 14/12, ông Đào Vương Tuấn-Viện trưởng Viện KSND huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường (SN 2003, trú ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) về tội “Trộm cắp tài sản”.



Kết quả điều tra cho thấy, cách đây gần 8 tháng, Nguyễn Xuân Cường cùng người thân đến nhà bà Ksơr Hờ Đát, trú ở buôn Thu, xã EaTrol, huyện Sông Hinh để dạm hỏi vợ và được gia đình phía vợ tương lai mời ăn uống bữa trưa 28/4. Do thiếu ly uống bia nên Cường bước sang nhà Ksơr Hờ Đinh là con gái của bà Hờ Đát ở gần đó, để mượn ly. Khi mở nắp thùng nhựa trong nhà Hờ Đinh, Cường nhìn thấy cọc tiền 38 triệu đồng của gia chủ cất ở đó, nên chiều 29/4 gã thanh niên này lẻn vào lấy trộm cọc tiền nêu trên để ném vào những cuộc ăn chơi.



Bị can Nguyễn Xuân Cường.





Sau khi vụ trộm này phát lộ, Công an huyện Sông Hinh đang xem xét, xử lý, thì ngày 17/10 Nguyễn Xuân Cường tiếp tục giở chiêu trộm cắp khi đang ngồi nhậu tại nhà ông Lê Văn Thành ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh. Giữa cuộc chơi, gia chủ nhờ Cường điều khiển xe máy Exciter BKS 59M1-158.92 của người bạn nhậu là Phan Quốc Tuấn đi mua rượu.



Do muốn chiếm đoạt xe máy để đi nên khi mua rượu về Cường không trả lại khóa xe cho Tuấn, mà tranh thủ cơ hội mọi người hào hứng “nâng tửu cạn ly”, Cường lẻn ra ngoài dắt trộm xe máy chạy ngược quốc lộ 29 lên đến cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông đổ thêm xăng, thì phát hiện bên trong cốp xe có ví da cùng cọc tiền hơn 29,5 triệu đồng, nên chiếm đoạt để tiêu xài.



Cáo trạng của Viện KSND huyện Sông Hinh truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường theo quy định tại khoản 2, điều 173 BLHS có khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm.





https://cand.com.vn/Ban-tin-113/di-hoi-vo-trai-dep-cuom-luon-boc-tien-nha-co-gai-i677663/

Theo HỮU TOÀN (cand)