Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

(GLO)- Các đơn vị chức năng và doanh nghiệp vận tải đã chủ động triển khai phương án vận tải khách và bố trí lực lượng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), kéo giảm tai nạn giao thông và đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Chủ động phương tiện phục vụ

Dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên nhu cầu vận tải, đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023 dự kiến tăng 35-40% so với năm trước và tăng khoảng 80% so với ngày thường. Thực hiện phương châm “Bảo đảm an toàn, thuận lợi-Chủ động bố trí phương tiện phục vụ người dân về quê ăn Tết” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã ban hành kế hoạch vận tải và bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2023.

Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GT-VT) cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe huy động tối đa phương tiện, nhân sự phục vụ vận tải trong dịp Tết; xây dựng phương án tổ chức vận tải hợp lý trên cơ sở quay vòng, tăng tần suất hợp lý; chú trọng các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT. Các phương tiện đưa vào phục vụ vận chuyển hành khách phải được bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường”.

Bên cạnh đó, Sở GT-VT cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bố trí dự phòng phương tiện, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe đủ số lượng, điều kiện theo quy định, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi xe. Các tài xế ký cam kết không vi phạm quy định về nồng độ cồn, không chạy quá tốc độ khi điều khiển phương tiện. Đội ngũ lái xe và nhân viên phải được tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phục vụ hành khách. Các doanh nghiệp tham gia vận chuyển hành khách phải chấp hành nghiêm quy định về giá cước vận tải, niêm yết giá cước trên phương tiện. Đặc biệt, Sở GT-VT sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về tốc độ, lái xe liên tục quá thời gian quy định.

Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các đơn vị thi công quốc lộ 19 cần có giải pháp phù hợp, thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt đường phục vụ giao thông trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải-Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh-cho rằng: Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát nên dự kiến lượng khách từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội… quay về quê ăn Tết sẽ tăng cao. Vào những ngày cao điểm, tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh có lưu lượng 45-50 xe/ngày, tuyến Gia Lai-Đà Nẵng 20-25 xe/ngày.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh cho biết: “Với lượng xe phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 tương đối lớn, chúng tôi đã tiến hành cân đối, khảo sát và lấy ý kiến tất cả các doanh nghiệp vận tải khách trong tỉnh. Theo đó, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh khẳng định các doanh nghiệp vận tải đáp ứng đủ năng lực, đảm bảo đầy đủ lượng xe phục vụ việc đi lại của hành khách vào dịp Tết và cam kết không để ùn tắc khách tại các đầu bến”.

Còn theo ông Đặng Văn Hiền-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến (TP. Pleiku): Để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty luôn thực hiện nghiêm quy trình trước khi xe xuất bến như: kiểm tra giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy phép lưu hành; nhắc nhở lái xe không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển hàng hóa nhằm ngăn chặn kịp thời các trường hợp chở hàng lậu, hàng cấm, các chất gây nghiện, gây cháy nổ...

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Ngoài việc đảm bảo phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tại hội nghị triển khai công tác vận tải và bảo đảm trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 do Ban ATGT tỉnh tổ chức sáng 15-12, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong dịp này.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Từ ngày 15-11, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo rà soát, xác định những vấn đề nổi cộm về tình hình trật tự ATGT trên từng tuyến, địa bàn với mục tiêu đảm bảo ATGT cho người dân đi lại, vui chơi trước, trong và sau lễ Noel, dịp Tết Quý Mão.

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh khẳng định đảm bảo đầy đủ lượng xe phục vụ việc đi lại của hành khách vào dịp Tết. Ảnh: Minh Nguyễn

Thượng tá Quỳnh cho hay, thời gian tới, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín trên các tuyến đường và phối hợp với lực lượng chức năng của các đơn vị, địa phương nhằm tăng ca, tăng lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường vào thời gian cao điểm (từ 12 giờ đến 22 giờ hàng ngày). Đặc biệt, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi vi phạm về vận tải khách, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đi sai làn đường; kiên quyết ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. “Ngoài việc huy động tối đa lực lượng thực hiện quyết liệt đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội gắn với kế hoạch chuyên đề về xử lý xe quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ, chúng tôi còn tổ chức gọi hỏi, giáo dục và cho ký cam kết đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự ATGT; chỉ đạo Công an cấp xã lên danh sách các đối tượng để có biện pháp xử lý. Đồng thời, tiếp tục rà soát các “điểm đen”, đoạn đường bất cập trong tổ chức giao thông để kiến nghị khắc phục”-Thượng tá Quỳnh nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT; tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thiết lập trật tự ATGT ngay tại cơ sở, tập trung các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đối với thanh-thiếu niên; không để xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023. Chú trọng vận động người dân đã uống rượu, bia thì không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; tuyên truyền, vận động giáo dục cá biệt đối với thanh-thiếu niên vi phạm trật tự ATGT.

Ngoài ra, ông Dũng cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ GT-VT) kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm việc đảm bảo ATGT khi thi công các công trình thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh. Các đơn vị cần sớm có kế hoạch và biện pháp thi công phù hợp, thu dọn hiện trường, hoàn trả mặt đường phục vụ giao thông trong dịp Tết Nguyên đán trước khi tạm dừng thi công. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án 2 cần yêu cầu các đơn vị thi công, lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng đảm bảo trọng tải cho phép theo quy định, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các phương tiện và người tham gia giao thông, đảm bảo trật tự ATGT trên toàn tuyến.