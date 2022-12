Đak Đoa: Tạm giam đối tượng cướp giật tài sản

(GLO)- Ngày 4-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với đối tượng Thái Viết Nhật (SN 1992, trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo nội dung vụ việc, trưa 21-11-2022, bà H. T. D. (trú tổ 8, thị trận Đak Đoa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Wừu (đoạn qua tổ 7) thì bị 2 đối tượng là nam giới đi trên 1 xe máy không biển kiểm soát áp sát giật chiếc điện thoại di động để trong túi áo khoác của bà rồi tẩu thoát.

Đối tượng Nhật cùng tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh

Sau khi vụ việc xảy ra, bà D. đã trình báo vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa. Nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, xác minh thông tin và truy xuất camera an ninh trên các trục đường để tiến hành truy bắt các đối tượng. Quá trình điều tra, Công an huyện Đak Đoa xác định, Nhật là người điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Xuân Tú (SN 1988, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà D..

Đến ngày 28-11, xác định đối tượng Nhật đang lẩn trốn tại TP. Pleiku nên Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp Công an TP. Pleiku tiến hành bắt giữ. Riêng đối trượng Nguyễn Xuân Tú cũng vừa bị Công an TP. Pleiku bắt giữ do liên quan đến 1 vụ trộm cắp tài sản nên Công an huyện Đak Đoa đang phối hợp để điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

LÊ ANH