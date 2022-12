Đã bắt đối tượng dùng súng cướp tiền khách đến ngân hàng giao dịch ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Từ Thanh Tùng khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa. Đối tượng đã dùng súng xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) uy hiếp và cướp tiền của một người dân đến giao dịch.



Tối 28-12, trao đổi với PV báo SGGP, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ Từ Thanh Tùng (SN 1993, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa), đối tượng đã dùng súng xông vào phòng giao dịch của một ngân hàng ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) uy hiếp và cướp tiền của một người dân đến giao dịch.



Theo đó, Tùng bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa. Công an đã thu giữ xe máy cùng một số tang vật liên quan vụ cướp để phục vụ công tác điều tra.





Đối tượng Tùng bị bắt giữ để phục vụ điều tra



Như báo SGGPO đã đưa tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 28-12, khoảng 14 giờ 30 ngày 28-12, tại phòng giao dịch của ngân hàng, khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì một thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm đi vào.



Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng bất ngờ giơ khẩu súng hướng về các nhân viên trong quầy để uy hiếp và cướp khoảng 20 triệu đồng của một người dân đến giao dịch.



Thời điểm này, ngân hàng có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây truy hô nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng còn chĩa súng uy hiếp rồi lấy xe máy tẩu thoát theo hướng đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa).

https://www.sggp.org.vn/da-bat-doi-tuong-dung-sung-cuop-tien-khach-den-ngan-hang-giao-dich-o-dong-nai-post673776.html

Theo HOÀNG BẮC (SGGPO)