Công an tỉnh Gia Lai đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng Hoàng Văn Hải

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Văn bản số 1631/VPCQCSĐT (Đ3) về trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã đối với bị can Hoàng Văn Hải.



Bị can Hoàng Văn Hải.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án Hoàng Văn Hải có hành vi “Giết người” xảy ra ngày 22-2-2022 tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông do Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.



Hiện nay, bị can Hoàng Văn Hải đang bị truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 08/QĐTN-ĐTTH ngày 14-10-2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông.



Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt bị can Hoàng Văn Hải, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai đăng tải Quyết định truy nã bị can Hoàng Văn Hải để các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân biết.



Khi phát hiện, bắt giữ hoặc có thông tin về bị can Hoàng Văn Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 0694329109 hoặc 0935744589, gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn).



Theo Quyết định truy nã bị can số 08/QĐTN-ĐTTH của Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông, bị can Hoàng Văn Hải sinh ngày 12-1-2004 tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Nùng; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm nông; mã định danh: 020204007469; nơi thường trú: thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Họ tên bố: Hoàng Văn Hương; họ tên mẹ: Lâm Thị Dần. Tội danh bị khởi tố: “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị can Hoàng Văn Hải trốn ngày 10-3-2022; chỗ ở trước khi trốn: Thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.



TRẦN ĐỨC