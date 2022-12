Công an Ia Grai quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm

(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023), Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Khoảng 22 giờ ngày 7-12, tổ công tác của Công an huyện Ia Grai thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tỉnh lộ 644 (đoạn qua xã Ia Dêr) thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 81B2-615.44 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Bất ngờ, đối tượng ngồi trước tăng ga bỏ chạy, đối tượng ngồi sau ném bột ớt và dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng Công an. Trước tình thế này, tổ công tác đã quyết liệt truy đuổi đối tượng. Kết quả, tổ công tác đã bắt được đối tượng điều khiển phương tiện là Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), còn đối tượng đi cùng đã lợi dụng đêm tối để tẩu thoát. Thời điểm bị bắt giữ, trên xe của Linh có nhiều dụng cụ như kìm phá khóa, bột ớt, súng nhựa, thòng lọng, ná cao su… Khám xét trên người Linh, lực lượng Công an phát hiện 2 gói bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy). Đấu tranh mở rộng, Công an huyện xác định Linh có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại Cơ quan Điều tra, Linh khai nhận: Để có tiền mua ma túy, Linh cùng Bình (chưa xác định được lai lịch) đi bắt trộm chó trên địa bàn huyện Ia Grai sau đó mang về tiêu thụ tại TP. Pleiku. Công an huyện Ia Grai đang khẩn trương truy bắt đối tượng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Linh cùng tang vật tại Công an huyện Ia Grai. Ảnh: Lê Ánh

Cũng trong đợt cao điểm, Công an huyện Ia Grai đã bắt và vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 31-5-2022, Rơ Mah Tý (SN 2000, trú tại làng Myah, xã Ia Krai, huyện Ia Grai) và Ksor Haih (SN 1998, trú cùng làng) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đi qua khu vực lô điều thuộc làng Myah, 2 đối tượng phát hiện 1 xe máy đào không người trông coi nên tiếp cận rồi tháo trộm 2 bình ắc quy. Bị lực lượng Công an phát hiện, Haih đã giao nộp tài sản trộm cắp, còn Tý bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện ra quyết định truy nã đối với Tý về tội trộm cắp tài sản. Trực tiếp điều tra vụ án, Trung úy Nguyễn Trọng Hiếu (Đội Điều tra tổng hợp) cho biết: “Sau khi ra quyết định truy nã bị can, Công an huyện đã tích cực phối hợp với Công an xã Ia Krai thường xuyên đến nhà đối tượng vận động đầu thú. Đồng thời, đơn vị đăng tải nội dung truy nã trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội. Nhờ đó, ngày 5-12, đối tượng đã đến Công an xã Ia Krai đầu thú”.

Thượng tá Ê Ban Chí-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho biết: “Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, các đội nghiệp vụ Công an huyện đã xây dựng kế hoạch gắn với từng chỉ tiêu cụ thể. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với Công an các xã, thị trấn chủ động bám nắm địa bàn, quản lý đối tượng; tổ chức tuần tra đêm, hóa trang mật phục, sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời, Công an huyện tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ người uy tín ở cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản trong dịp Tết”.

Từ đầu đợt cao điểm đến nay, Công an huyện Ia Grai đã tiếp nhận, xử lý 4 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý điều tra 5 vụ án; tổ chức 94 lượt tuần tra, mật phục trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Công an cấp xã cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 28 buổi tuyên truyền tại cơ sở thu hút trên 2.900 lượt người tham dự. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.