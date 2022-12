Công an Đak Pơ bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tiến Nam (SN 1990, trú tại thị trấn Kông Chro) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Tiến Nam. Ảnh: Công an huyện Đak Pơ cung cấp

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11-12, Công an huyện Đak Pơ nhận được tin báo của ông V.V.S (trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius đang dựng trong sân nhà.

Ngay sau đó, Công an huyện đã huy động lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định Trần Tiến Nam là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy trên. Khi đối tượng đang chuẩn bị bán tang vật cho tiệm mua bán xe máy tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) thì bị Công an huyện Đak Pơ phối hợp với Công an huyện Tây Sơn tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

R’Ô HOK