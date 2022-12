Công an Chư Pưh tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 28-12, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1996) và Đoàn Ngọc Tuấn Vũ (SN 1994, cùng trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ (bìa trái) và Thắng. Ảnh: Công an huyện Chư Pưh cung cấp

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-12-2022, Công an huyện Chư Pưh phối hợp với Công an xã Ia Rong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường thuộc xã Ia Rong thì phát hiện đối tượng Thắng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 2 gói nhỏ bột màu trắng đục. Thắng khai nhận số tang vật trên là ma túy đá do Vũ đưa cho y để đem đi giao cho một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Sau đó, Cơ quan Công an tiến hành triệu tập đối tượng Vũ lên làm việc. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công an huyện Chư Pưh tiếp tục điều tra, làm rõ.

R’Ô HOK