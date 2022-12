Bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam 2 tháng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.





Theo luật định, Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố thì sẽ ra cáo trạng. Nếu hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì Viện kiểm sát sẽ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.



Như vậy, đây là lần thứ 2, Viện kiểm sát nhân dân dân TP. HCM ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. Đầu tháng 11, Cơ quan Điều tra Công an TP. HCM hoàn tất kết luận điều tra sau khi sáp nhập vụ án từ Bình Dương vào và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Bị can Hằng nhiều lần bị gia hạn tạm giam kể từ ngày 24-3-2022. Ban đầu bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Đến tháng 6, bà bị gia hạn tạm giam lần một với thời hạn 2 tháng. Giữa tháng 8, bị can Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam lần hai với thời hạn 20 ngày rồi đến tháng 9, bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.







HUỲNH LÊ (tổng hợp)