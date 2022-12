Công an vừa triệt phá, bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỉ đồng với sự tham gia của nhiều người ở các tỉnh, thành Nghệ An, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội và TP HCM.





Ngày 7-12, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.





Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An





Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công (SN 1989, cùng trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng) di chuyển đến địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2022 qua mạng Internet nên lập chuyên án đấu tranh. Quá trình rà soát, xác minh cho thấy Chiến và Công là tổng dưới của Nguyễn Đình Quân (SN 1993, trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Đây là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Đánh bạc".



Quân sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP HCM và tỉnh Đồng Nai.



Sau thời gian theo dõi, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP HCM.



Bước đầu, cơ quan công an phát hiện từ tháng 6-2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World cup 2022, đường dây do Nguyễn Đình Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là 1 triệu điểm, tương đương khoảng hơn 300 tỉ đồng.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng giao dịch cá độ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Theo Hải Vũ (NLĐO)