Bắt giữ đối tượng giết người tại Chư Pưh

(GLO)- Công an huyện Chư Pưh vừa bàn giao đối tượng Rơ Châm Đơn (SN 1995, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Rơ Châm Đơn tại cơ quan Công an (ảnh cơ quan Công an cung cấp).

Khoảng 20 giờ ngày 4-12, Công an huyện Chư Pưh nhận được tin báo từ Công an xã Ia Hla về việc xảy ra vụ giết người tại thôn Tai Pêr. Ngay sau đó, Công an huyện đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã bảo vệ hiện trường, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Rơ Châm Đơn và em ruột là Rơ Châm Rách (SN 2001) đi đến quán tạp hóa gần nhà để mua rượu thì gặp Siu Tíu (SN 2000, trú cùng thôn) và một số người bạn của Tíu. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Đơn chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại. Thấy nhóm của Tíu vẫn đang đánh em trai mình nên Đơn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tíu rồi bỏ trốn. Hậu quả, Tíu bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khoảng 40 phút lẩn trốn, được sự vận động của lực lượng Công an, Đơn đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại con dao là vật chứng gây án.