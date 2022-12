Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

(GLO)- Ngày 21-12, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Phán (SN 1973, ngụ thành phố Hà Tiên) cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.





Khoảng 8 giờ ngày 13-12, tại khu vực cột mốc 312 thuộc tổ 10 (khu phố Mỹ Lộ, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát hiện Dương Văn Cương (SN 1998, quê tỉnh Hà Nam) và Đặng Hồng Long (SN 2000, quê tỉnh Nam Định), đều là lao động tự do, có hành vi chuẩn bị xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để tìm việc làm nên đưa về đơn vị làm rõ.



Đối tượng Nguyễn Văn Phán tại cơ quan điều tra.



Qua đấu tranh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phát hiện Cương và Long có dấu hiệu của đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép để làm việc tại các công ty do người nước ngoài làm chủ.



Mở rộng điều tra, lực lượng nghiệp vụ xác định Nguyễn Văn Phán có liên quan. Theo đó, Phán thừa nhận cấu kết với một số đối tượng người Campuchia và Việt Nam tổ chức cho 4 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để nhận 28 triệu đồng.



Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phán; khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; bàn giao người, tang vật, tài liệu, vật chứng cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Kiên Giang) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.







HUỲNH LÊ (baotintuc.vn; bienphong.com.vn; baodantoc.vn)