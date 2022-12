Bắt đối tượng bị truy nã sau 3 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 29-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết đã bắt giữ và ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Anh Truyết (SN 1979, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, tháng 12-2019, Truyết đến nhà ông A. (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) tự xưng là nhân viên của Viettel và đang khảo sát để thuê đất sau nhà ông A. với mục đích lắp đặt trụ phát sóng. Để lấy lòng tin của ông A., đối tượng đưa ra một hợp đồng thuê đất có thời hạn 5 năm, giá thuê là 5 triệu đồng/tháng, thanh toán tiền thuê đất trước 3 năm và tặng thêm cho ông A. 1 điện thoại Samsung S9 plus. Tuy nhiên, nếu ông A. muốn cho thuê đất thì phải thanh toán trước số tiền là 12,6 triệu đồng phí lắp đặt Wifi sử dụng cho gia đình.

Đối tượng Nguyễn Anh Truyết bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 3 năm lẩn trốn. Ảnh: Lê Anh

Sau khi nghe Truyết trình bày, ông A. đã tin tưởng giao tiền cho đối tượng và nhận 1 bản hợp đồng thuê đất cùng chiếc điện thoại di động. Trước khi rời đi, đối tượng hẹn ông A. ngày hôm sau ở nhà để lãnh đạo Công ty đến ký hợp đồng và giao tiền. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau không có ai đến như thỏa thuận nên nạn nhân đã đến trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được đối tượng lừa đảo tiền của ông A. là Nguyễn Anh Truyết, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn. Ngày 27-6-2020, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Truyết.

Đến ngày 19-12-2022, qua xác minh của Công an huyện Đak Đoa, Truyết đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nên đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt giữ thành công đối tượng.

LÊ ANH