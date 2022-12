Băng trộm liều lĩnh, tinh vi tại kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất  

Các đối tượng khai lên kế hoạch thực hiện các vụ trộm tại các công ty xuất hàng đi nước ngoài ở khu vực kho thuộc sân bay Tân Sơn Nhất.





Ngày 11-12, Công an quận Tân Bình, TP HCM đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trọng (35 tuổi, quê Bắc Ninh); Huỳnh Long Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Dương (30 tuổi); Huỳnh Long Hảo (29 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Cường (45 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh CACC





Trước đó, chị P.T.H.P (34 tuổi, đại diện Công ty BP Sóc Trăng, có trụ sở tại An Hiệp, Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đến Công an quận Tân Bình trình báo mất 3.000 sản phẩm túi xách trị giá hơn 600 triệu đồng.



Số tài sản bị mất nằm trong lô hàng hơn 17.000 sản phẩm được vận chuyển từ Sóc Trăng đến kho hàng SC ở quận Tân Bình (TP HCM) chờ làm thủ tục đưa lên máy bay xuất đi nước ngoài.



Tiếp nhận trình báo, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra.



Ngày 4-12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương bắt được Trọng, Duy, Dương, Hảo, Cường.



Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai do thiếu tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cả nhóm lên kế hoạch thực hiện vụ trộm tại các công ty xuất hàng đi nước ngoài ở khu vực kho thuộc sân bay Tân Sơn Nhất.



Ngày 24-11, Cường là tài xế Công ty BP Sóc Trăng đã thông báo cho đồng bọn có chuyến hàng chở về quận Tân Bình. Cả nhóm sau đó dùng thủ đoạn mở khoá các thùng xe nhưng không phá niêm seal. Tinh vi hơn, nhóm này còn in sẵn băng keo niêm phong thùng hàng của các công ty để sau khi rạch thùng lấy hàng thì dán lại để tránh bị phát hiện.



Nhóm đối tượng này còn khai chuyên "ăn hàng" khi xe tải vận chuyển hàng trên đường hoặc tại sân đỗ chờ công ty vận chuyển thuộc khu vực kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Hưng Nguyên (NLĐO)