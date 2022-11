Vụ án Diệp Dũng và đồng phạm lạm quyền: Trả hồ sơ làm rõ 8 vấn đề  

Bị can Diệp Dũng tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ nguồn tiền huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam, để cho vay, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng.





Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra, để điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) và 8 đồng phạm “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng và đồng phạm.



Theo KLĐT, tháng 2.2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.



Đến ngày 4.3.2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua Nghị quyết, quyết nghị chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt tổ chức việc thu xếp vốn. Cùng ngày, bị can Diệp Dũng tự ý ký công văn gửi “Quý nhà đầu tư tiềm năng” thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng, mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam. Nội dung công văn này, bị can Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn của Saigon Co.op.



Ngày 19.8.2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới số tiền 1.000 tỉ đồng trên. Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là việc Diệp Dũng lấy 1.000 tỉ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.



Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỉ đồng).



Diệp Dũng đang thụ lý án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.



Theo Phan Thương (TNO)