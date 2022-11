Tuyên truyền phòng-chống ma túy tại xã Ia Dêr

(GLO)- Chiều 8-11, Cục Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi tuyên truyền về công tác phòng-chống ma túy cho gần 200 người có uy tín, đoàn viên, thanh niên xã Ia Dêr.





Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Phương Lộc



Với nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, Thượng tá Bùi Đức Thiêm-Cục Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy đã chuyển tải đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng-chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật Phòng-chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến công tác phòng-chống ma túy; thông báo tình hình tệ nạn ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các dấu hiệu nhận biết và tác hại của nghiện ma túy.



Qua buổi tuyên truyền, Cục Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy đã kêu gọi người dân trên địa bàn, nhất là thanh thiếu niên, học sinh nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, không tham gia vào các tệ nạn ma túy; cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy và người phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại gia đình và cộng đồng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.



PHƯƠNG LỘC