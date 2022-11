Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 700 học sinh Trường THCS và THPT Kpă Klơng

(GLO)- Chiều 23-11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã Tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THCS và THPT Kpă Klơng.

Đông đảo học sinh tham gia tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Minh Hoàn

Tại buổi tuyên truyền, hơn 700 học sinh đã được lãnh đạo phòng Tư pháp, Huyện đoàn Mang Yang và đại diện Công an huyện Mang Yang truyền đạt, phổ biến các các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông; phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường; pháp luật về nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Ngoài ra, các em học sinh còn được tham gia phần thi tìm hiểu pháp luật, qua đó, nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản và những kỹ năng cần thiết để học sinh hiểu và thực hiện tốt pháp luật ngay từ khi còn đang ngồi học trên ghế nhà trường, giảm thiểu những hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giúp các em học sinh phát triển một cách toàn diện.