Triệt phá đường dây mua bán vũ khí qua mạng

Ngày 5-11, Công an quận Tân Bình (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.



Gần đây, Công an quận Tân Bình phát hiện 1 đối tượng nghi vấn mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ ở khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nên âm thầm đeo bám. Qua đó, công an xác định người này chuyên đi giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho shop chuyên bán các dụng cụ này.



Tối 4-11, trinh sát phát hiện đối tượng này đang ở đường Trường Sơn nên giữ lại kiểm tra thì phát hiện có 2 roi điện, 3 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay. Tại công an, người này khai tên là N.T.B.N. (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú, trú tỉnh Bình Dương). N. khai số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên nhận từ 1 người ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương giao cho khách ở TPHCM.



Bằng nghiệp vụ, công an xác định người giao cho N. là Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú tỉnh Bình Dương). Truy xét, công an bắt giữ được Vũ khi người này đang giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho khách.



Khám xét nơi ở của Vũ, công an thu 232 đao kiếm các loại, 23 roi điện và nhiều hộp để đựng dao, kiếm. Vũ khai sử dụng các trang mạng xã hội để mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ được hơn 1 năm nay. Vũ khai vũ khí, công cụ hỗ trợ được mua từ các tỉnh phía Bắc.

