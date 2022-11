Tranh chấp đất tại thị trấn Nhơn Hòa: Không bao che, bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật

(GLO)- Mua đất nhưng không được sử dụng, bà Huỳnh Thị Bích Lý (SN 1978, trú tại thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã thuê người đến chuyển đồ đạc của người đang ở trên thửa đất này ra ngoài. Trước tình hình đó, Công an huyện Chư Pưh phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Dân tố bị xâm phạm chỗ ở

Vừa qua, Báo Gia Lai nhận được đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hòa (SN 1954) và chồng là ông Nguyễn Hữu Tâm (SN 1957, trú tại làng Plei Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Theo đó, năm 1992, vợ chồng bà mua lô đất mặt tiền quốc lộ 14 rộng gần 300 m2 với giá 1,35 triệu đồng ở làng Plei Djriêk rồi xây dựng 1 căn nhà cấp 4 để ở từ đó đến nay. Tuy nhiên, năm 2019, gia đình bà bị vợ chồng bà Huỳnh Thị Bích Lý-ông Hoàng Trọng Cường (SN 1975, trú tại thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đến đòi đất. Lý do là vì bà Lý-ông Cường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đối với mảnh đất này.

Sau khi nắm bắt sự việc, UBND thị trấn Nhơn Hòa đã nhiều lần mời hai bên lên hòa giải nhưng không thống nhất được phương án. Bà Hòa cho rằng mình có giấy tờ mua đất viết tay và gia đình bà Lý đã được cấp giấy CNQSDĐ chồng lên mảnh đất của bà. Hòa giải bất thành, UBND thị trấn Nhơn Hòa đã hướng dẫn bà Lý khởi kiện lên Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh để giải quyết theo pháp luật. Tuy nhiên, khi chưa nhận được phán quyết của Tòa án, ngày 20-7-2022, bà Lý cùng 2 người khác đến nhà và thông báo cho vợ chồng bà Hòa 7 ngày để dỡ nhà trả lại đất, nếu không sẽ cho người đến cưỡng chế. “Đến ngày 27-7, bà Lý cùng nhiều người đi trên xe ô tô 7 chỗ xông vào nhà đe dọa hành hung vợ chồng tôi rồi khuân vác toàn bộ đồ dùng của gia đình ra bên ngoài”-bà Hòa bức xúc.

Thửa đất tranh chấp đang được bà Huỳnh Thị Bích Lý cho thuê mở dịch vụ cầm đồ. Ảnh: Lê Gia

Do đó, vợ chồng bà Hòa đã có đơn trình báo cơ quan Công an. Ngày 17-8-2022, Công an huyện Chư Pưh có Hướng dẫn số 1417/HD-CAH cho rằng vụ việc này là tranh chấp dân sự, thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện và hướng dẫn bà Hòa khởi kiện ra Tòa để được giải quyết. Bà Hòa cho hay: “Đất chúng tôi mua bán có giấy tờ hợp pháp, sinh sống ổn định nhưng bị người khác đến xâm chiếm. Khi chưa có phán quyết của Tòa án thì làm sao bà Lý lại có thể đến nhà chúng tôi thay pháp luật cưỡng chế tài sản? Chúng tôi yêu cầu cơ quan Công an phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ”.

Không bao che, bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật

Để làm rõ đơn thư của vợ chồng bà Hòa, P.V Báo Gia Lai đã liên hệ làm việc với Công an huyện Chư Pưh. Thượng tá Dương Đức Việt-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: Khi xảy ra vụ việc ngày 27-7, Công an thị trấn Nhơn Hòa đã kịp thời có mặt ở hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và nắm bắt tình hình. Qua làm việc với những người liên quan và thu thập chứng cứ, cơ quan Công an xác định, phía bà Lý có mang đồ đạc của vợ chồng bà Hòa ra ngoài nhưng không có hành vi đe dọa, hành hung.

“Ban đầu, đơn vị nhận định đây là tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai nên đã hướng dẫn bà Hòa khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện. Tuy nhiên, sau khi xem xét tính chất vụ việc, Công an huyện đã quyết định đưa vào quy trình xử lý tin báo tội phạm theo Bộ luật Tố tụng hình sự vì nhận thấy có dấu hiệu của hành vi xâm phạm chỗ ở. Có hay không hành vi này và mức độ vi phạm thế nào, chúng tôi sẽ cùng các cơ quan tố tụng làm rõ để trả lời cho công dân chứ không hề có việc bao che, bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ ai”-Thượng tá Việt khẳng định.

Cũng theo Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh, đơn vị này đã xác minh làm rõ nguồn gốc đất thửa đất tranh chấp. Theo đó, đây là thửa đất số 273, tờ bản đồ số 121, diện tích 273,2 m2 tại làng Plei Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa. Tra cứu tại Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh huyện Chư Pưh xác định: Ngày 28-12-1998, UBND huyện Chư Sê (cũ) đã cấp giấy CNQSDĐ số O:080185 cho ông Trần Văn Phúc (SN 1968, trú tại làng Plei Djriêk), là con rể của bà Hòa. Ngày 6-2-2018, UBND huyện Chư Pưh đã làm thủ tục thay đổi số cấp lại giấy CNQSDĐ thửa đất này đứng tên ông Phúc và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Diễm (SN 1975, con gái bà Hòa).

Đến ngày 21-2-2018, vợ chồng ông Phúc lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho vợ chồng bà Lý. Trên cơ sở này, ngày 2-3-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy CNQSDĐ đối với thửa đất này đứng tên bà Lý-ông Cường. Tại hồ sơ lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh huyện Chư Pưh thì không còn ai đứng tên trên giấy CNQSDĐ ngoài bà Lý-ông Cường. Từ năm 2018, vợ chồng ông Phúc đã rời khỏi địa phương và hiện không liên lạc được. Hiện tại, căn nhà trên thửa đất này đã được bà Lý cho một cá nhân khác thuê để kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

“Về pháp lý, thửa đất hiện thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà Lý-ông Cường sau khi mua hợp pháp của vợ chồng ông Phúc-bà Diễm. Trên thửa đất có 1 căn nhà cấp 4 chia 2 ngăn, 1 bên ông Phúc-bà Diễm ở, ngăn còn lại bà Hòa-ông Tâm chuyển đến ở từ khoảng năm 2014. Bà Hòa có cung cấp một giấy viết tay về việc mua bán thửa đất này nhưng không có cơ sở pháp lý xác định vị trí đó là thửa đất số 273 đang tranh chấp. Chúng tôi cũng đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Trúc (SN 1961, trú tại làng Plei Djriêk), là chủ đất cũ. Ông Trúc khẳng định chỉ bán thửa đất này cho ông Phúc-bà Diễm chứ không làm việc với bà Hòa”.