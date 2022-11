(GLO)- Ngày 23-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.





Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: R’Ô HOK

Theo báo cáo của Bộ Công an, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức và phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể, cả nước có 5.813 điểm ở cấp xã đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; thăm hỏi, tặng trên 35.000 suất quà với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến.



Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, phối hợp với cơ quan báo, đài địa phương tổ chức tuyên truyền được 45.592 cuộc với hơn 12,7 triệu lượt người tham gia; đăng, phát hơn 38.500 tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các đài truyền thanh, truyền hình; kẻ vẽ 156.463 pa nô, áp phích tuyên truyền tại các nơi công cộng; phát hành hơn 288.500 tờ rơi tuyên truyền về phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội... góp phần tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia phong trào.



R'Ô HOK