Thiếu niên 12 tuổi trong thời gian ngắn trộm gần 100 xe máy

(GLO)- Ngày 16-11, thông tin từ lực lượng C1-911 (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một thiếu niên 12 tuổi, chỉ trong khoảng thời gian ít tháng qua đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy để bán lấy tiền tiêu xài và hút cỏ Mỹ.





Tối 14-11, lực lượng C1-911 (Công an TP. Đà Nẵng) phát hiện N.A.T. (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đang hút cỏ Mỹ ở một khu vực vắng vẻ trên địa bàn quận Sơn Trà nên yêu cầu về trụ sở công an phường làm việc.



Cơ quan công an lấy lời khai T. Ảnh: Công an cung cấp



Qua buổi làm việc, lực lượng công an xác định chính T. là đối tượng thực hiện vụ trộm chiếc xe máy vào ngày 12-11 tại khu vực phường Mân Thái.



Từ lời khai của T., lực lượng 911 tiến hành xác minh thông tin thì phát hiện chỉ trong mấy tháng gần đây, "siêu trộm" này đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy. Có ngày T. trộm tới 4 chiếc.



Mỗi ngày T. mua khoảng 50.000 đồng cỏ Mỹ, cần sa để hút. Do nghiện cỏ Mỹ mà không có tiền nên T. đi trộm xe máy để bán lấy tiền hút hít.



Với chiếc xe máy trộm được vào ngày 12-11 tại phường Mân Thái, T. khai đã bán cho bà H. trú tại đường Hùng Vương (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) với giá 800.000 đồng rồi mua cỏ Mỹ của bà H..



Tổ công tác C1-911 đã phối hợp với công an địa phương thu giữ xe máy trộm cắp, thu giữ 4 túi giấy chứa đầy cỏ Mỹ mà bà H. cất giữ để bán lại cho người có nhu cầu.



Sau khi bàn giao T. cho Công an phường Mân Thái, tổ C1-911 cũng bàn giao bà H. cùng tang vật là cỏ Mỹ nói trên cho Công an phường Vĩnh Trung xử lý theo thẩm quyền.







HUỲNH LÊ (tổng hợp)