Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội trộm cắp tài sản nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi chuyển đổi trạng thái từ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội sang chính sách “thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch”; tội phạm trộm cắp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, khoảng 50% tổng số vụ phạm pháp hình sự; trong đó chủ yếu là trộm cắp nhà dân, nơi công cộng, tại các cơ quan, doanh nghiệp, nương rẫy...

Theo thống kê có khoảng 70% số đối tượng trộm cắp tài sản phạm tội lần đầu; số đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có xu hướng liên kết, móc nối trong và ngoài địa bàn, hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, gây án liên tục với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Thiệt hại tài sản do tội phạm trộm cắp gây ra ngày càng nhiều, có vụ lên đến hàng tỷ đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, hoạt động của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; trong khi đó việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhất là phát hiện khắc phục những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trộm cắp chưa được các cơ quan, doanh nghiệp, và người dân quan tâm đúng mức.

Chiếc xe máy 2 đối tượng dùng để đi trộm cắp. Ảnh: Quốc Ninh

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch 2190/KH-UBND ngày 30-12-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng-chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng-chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách. Bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, canh gác tại khuôn viên trụ sở, cơ quan mình; đặc biệt là rà soát, phát hiện, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót và chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng-chống tội phạm trộm cắp tài sản với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp gắn với địa bàn, khu vực, nhóm đối tượng; ưu tiên sử dụng nền tảng internet, ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm. Vận động, hướng dẫn, ký cam kết với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, buôn bán lớn áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, tham mưu bố trí, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là Công an các xã, phường, thị trấn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình phòng-chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, xóm, làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm, địa điểm tập trung nhiều tài sản, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học. Nắm chắc di biến động về nhân khẩu, hộ khẩu; tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy ngoài xã hội không để có điều kiện, khả năng gây án.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho người lao động, người có quá khứ lầm lỗi nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặt biệt là ở thôn làng, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện các biện pháp đưa người nghiện ma túv đi cai nghiện bắt buộc và xây dựng mô hình cai nghiện, quản lý sau cai hoạt động hiệu quả hạn chế đầu vào của tội phạm. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em; có giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ...), không để các đối tượng rủ rê, lôi kéo, cưỡng ép phạm tội, nhất là trộm cắp vặt.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đảm bảo an ninh học đường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các nội quy, quy định, tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ động xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong và xung quanh khu vực nhà trường. Sở Tư pháp làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là phòng-chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền phòng-chống tội phạm; tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông biên soạn, gửi tin nhắn đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm phòng-chống tội phạm trộm cắp đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong đơn vị, thường xuyên bổ sung, kiện toàn và phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm cho lực lượng bảo vệ; đầu tư lắp đặt hệ thống an ninh, nhất là camera an ninh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài sản.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa, tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy tác dụng, đồng thời xây dựng mới các mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị.

Tổ chức tốt công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động và cho thanh niên, người có quá khứ lầm lỗi góp phần đảm bảo an ninh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nhân dân. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện, xã mở các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các nhóm tội phạm và các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; điều tra các vụ án trộm cắp tài sản, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội trước pháp luật. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở và tái hòa nhập cộng đồng; người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện; các trường hợp đi cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng có liên quan trộm cắp tài sản trở về địa phương, hạn chế thấp nhất đối tượng tái phạm.